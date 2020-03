GROSSETO – Un mercoledì 18 marzo all’insegna del sole a Grosseto e nel resto della provincia di Grosseto, che dopo qualche giornata di nuvole vedrà il cielo sereno un po’ in tutta la Maremma.

Contemporaneamente viene fatto registrare un aumento delle temperature, che raggiungono quota 20 gradi nel capoluogo e in buona parte delle località costiere: una giornata, quindi, quasi primaverile.

Presto per dire che l’inverno è finito, non è chiaro infatti come si evolverà la situazione nei prossimi giorni e soprattutto all’inizio della prossima settimana. Oggi è previsto un vento leggero, con raffiche non superiori ai 10 nodi.

