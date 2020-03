Covid19, Pd: «Stanze d’albergo per il personale sanitario che non vuole mettere a rischio la famiglia»

GROSSETO – “Il Partito democratico di Grosseto chiede al Comune e ai privati la possibilità di mettere a disposizione del personale sanitario in forza all’ospedale di Grosseto, camere di albergo o unità abitative per chi vuole evitare di mettere a rischio contagio i propri familiari”.

E’ questa la proposta lanciata da Leonardo Culicchi, segretario del Pd di Grosseto e dalla sua segreteria, in merito all’emergenza Coronavirus.

“I nostri medici e infermieri che combattono la pandemia in prima linea sono costantemente a rischio ed è importante – precisa Culicchi – che il nostro ringraziamento per la lotta che stanno portando avanti sia fatto anche di atti concreti. Purtroppo, per alcuni di loro, il ritorno nelle proprie case dopo turni massacranti, non è sempre momento di sollievo ma un ulteriore preoccupazione di mettere a rischio i proprio familiari, specialmente dove condividono la residenza con anziani e persone immunodepresse”.

“Per questo motivo una volta finiti i loro turni – aggiunge – sarebbe importante mettere a disposizione per chi lo desidera, un luogo idoneo per riposare evitando quindi di mettere a rischio le famiglie”.

“Una condizione provvisoria e speriamo di breve durata, ma che potrebbe offrire un minimo di tranquillità in più al nostro personale sanitario che non finiremo mai di ringraziare per il grande sacrificio e abnegazione che sta portando avanti in difesa della salute pubblica”, conclude Culicchi.