GROSSETO -Utilizzando un drone la Polizia municipale di Grosseto sta controllando in queste ore – su segnalazione dei cittadini – gli spazi verdi, gli argini, le ciclabili e i parchi, anche nelle frazioni.

“Un nuovo servizio mirato a evitare assembramenti e a rendere ancora più efficaci i sopralluoghi delle pattuglie che sono al lavoro sul territorio – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia municipale e alla Protezione civile Fausto Turbanti -. Tre motocicli, infatti, interverranno prontamente dove vengono individuati gruppi di persone non solo per l’attività di informazione, ma, quando necessaria, anche per quella sanzionatoria. Perché ne va della salute di tutti.

“Ricordiamo l’importanza di stare a casa – concludono -: è necessario seguire questa regola, così come tutte le buone pratiche, come lavarsi spesso le mani, indossare la mascherina, rispettare le distanze. Ricordiamo che in questi giorni è atteso il picco massimo dei contagi ed è quindi necessario avere pazienza e prestare ancora maggiore attenzione e dimostrare buonsenso”.