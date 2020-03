Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 28710 contagi, 4025 guariti e 2978 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti dalla Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia, sottolineando che per il momento non sono pervenuti i dati della Regione Campania:

4025 guariti (1084 in più rispetto a ieri). “Numero importante, guariti cresciuti del 37% rispetto a ieri, ha commentato Borrelli;

2978 deceduti (475 in più rispetto a ieri);

il numero complessivo dei contagiati sale a 28710 (2648 in più rispetto a ieri). “Per quanto riguarda la crescita dei contagi, stiamo registrando un trend sostanzialmente stazionario”, ha dichiarato il capo della Protezione civile.

Tra i contagiati non guariti e non deceduti, 12096 (ieri erano 11108) sono in isolamento domiciliare e 2257 (ieri erano 2060) si trovano in terapia intensiva.