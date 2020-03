Coronavirus, il commissario: «Posticipato il pagamento di Tari e Cosap»

FOLLONICA – Con deliberazione numero 44 di oggi, il commissario Alessandro Tortorella ha adottato misure straordinarie per le scadenze di pagamento dei tributi locali.

“Avevo già dato mandato all’ufficio di armonizzare le prossime scadenze dei tributi locali in questo difficile momento che stiamo vivendo- commenta il commissario -. E adesso è pubblicato l’atto per le nuove scadenze:

primo racconto Tari 2020 (sarebbe scaduta il 30 aprile) – scade l’1 giugno 2020;

Cosap 2020 (sarebbe scaduta il 31 marzo) – scade l’1 giugno 2020;

i 60 giorni per fare pagamenti su accertamenti in corso di notifica( a prescindere dalla data di ricevimento) decorrono dal 4 maggio 2020″.

“Naturalmente – conclude – questi benefici non si estendono a chi non è in regola coi pagamenti degli anni pregressi”.