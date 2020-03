Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi martedì 18 marzo.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 4025 guariti (1084 in più rispetto a ieri). “Numero importante, guariti cresciuti del 37% rispetto a ieri, ha commentato Borrelli; 2978 deceduti (475 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei contagiati sale a 28710 (2648 in più rispetto a ieri). “Per quanto riguarda la crescita dei contagi, stiamo registrando un trend sostanzialmente stazionario”, ha dichiarato il capo della Protezione civile. Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 28710 contagi, 4025 guariti e 2978 decessi

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 277 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.330 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Dieci guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), sette guarigioni cliniche e 22 decessi (5 in più rispetto al dato di ieri). I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.291. Il dettaglio: Coronavirus: in Toscana 277 nuovi casi. In totale 1.330 contagi e 22 morti

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto si registrano 78 tamponi positivi in provincia di Grosseto. Il dato, aggiornato come sempre alle 24 di ieri sera, vede così 19 nuovi casi nella sola giornata di oggi. Di questi 78 due terzi sono in isolamento domiciliare, monitorati, mentre 20 sono in ospedale, tre dei quali in terapia intensiva. La situazione no è rossa, ma è sotto controllo. Il dettaglio: Coronavirus: 78 casi positivi in provincia di Grosseto. Ieri erano 59