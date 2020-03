Coronavirus, cinque casi tra il personale sanitario dell’ospedale di Castel del Piano

CASTEL DEL PIANO – Ci sono cinque casi accertati di Coronavirus tra il personale sanitario dell’ospedale di Castel del Piano. Si tratterebbe di un medico, venuto da fuori provincia per un giorno, e quattro infermieri.

La notizia, comunicata dalla Asl al sindaco, si è diffusa rapidamente questa mattina anche grazie ad un messaggio Whatsapp diffuso dall’amministrazione comunale di Seggiano in cui si richiede a tutti massima attenzione.

«La Regione Toscana – si legge tra l’altro nel messaggio – ha comunicato che a tutti gli operatori degli ospedali verrà fatto il tampone, per cui i casi potrebbero salire e per questo chiediamo di non abbassare la guardia e continuare con le buone pratiche di igiene e distanza per tutelare la salute propria e degli altri».

Da noi contattato il sindaco di Seggiano, Daniele Rossi precisa «Nessun allarmismo, e tengo a precisare che il pronto soccorso è assolutamente e totalmente fruibile».

Tranquillizza sulla situazione anche il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini: «L’ospedale è assolutamente fruibile, da ieri Enrico Rossi ha disposto tamponi per tutti i sanitari e sono già in corso. La situazione è sotto controllo e non c’è alcun pericolo per chi si dovesse recare al pronto soccorso o all’ospedale».