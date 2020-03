Coronavirus: 78 casi positivi in provincia di Grosseto. Ieri erano 59

GROSSETO – 78 tamponi positivi in provincia di Grosseto. Il dato, aggiornato come sempre alle 24 di ieri sera, è stato reso noto durante una riunione a distanza del Centro coordinamento soccorsi convocato in Prefettura dal prefetto Fabio Marsilio e a cui ha partecipato il direttore generale della Asl sud est Antonio D’Urso.

Di questi 78, sottolinea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna «i due terzi sono in isolamento domiciliare, monitorati, mentre 20 sono in ospedale, tre dei quali in terapia intensiva. La situazione no è rossa, ma è sotto controllo».

«La Asl Sud Est Toscana (Arezzo, Siena, Grosseto) ha effettuato in tutto 2400 tamponi ai soggetti con sintomatologia riconducibile al Covid19 oppure a soggetti che avevano avuto contatti stretti con altri risultati positivi, tra questi i positivi sono ad ora 248, due terzi dei quali in isolamento domiciliare monitorato. Mentre questo rapporto è del 50% nelle altre aree Asl» prosegue il sindaco di Grosseto.

«Al momento la situazione è sotto controllo, stiamo raggiungendo il momento di picco epidemico che dovrebbe essere attorno al 25 marzo, per poi subire un calo. Si prevede, secondo gli algoritmi matematici degli esperti, l’uscita dal picco epidemico intorno a metà aprile. Ovviamente si tratta di previsioni fatte sulla base dei modelli elaborati dagli studiosi, non abbiamo sicurezza di quello che avverrà. Per cui la parola d’ordine è sempre la stessa – ribadisce Vivarelli Colonna -: uscire di casa il meno possibile, solo per lavoro, salute e emergenze e non avere contatti stretti con altre persone».

Di seguito i nuovi casi:

Zona Colline dell’Albegna: – Un uomo di 66 anni, in sorveglianza attiva domiciliare Zona Colline Metallifere: – Un uomo di 53 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 66 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – un uomo di 70 anni, in sorveglianza attiva domiciliare Zona Grossetana: – Un uomo di 26 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – due donne di 29 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 31 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 44 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 46 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – un uomo di 46 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – un uomo di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 61 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 75 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 83 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 94 anni, ricoverata in Malattie Infettive Zona Amiata grossetana – Una donna di 55 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 60 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 63 anni, in sorveglianza attiva domiciliare.