Cgil: «In esaurimento le mascherine protettive per il personale sanitario»

GROSSETO – «Stanno esaurendosi le mascherine protettive con standard FFP2 e FFP3 – sottolinea Salvatore Gallotta, segretario della Funzione pubblica della Cgil – e questo costituisce un problema enorme soprattutto per il personale sanitario più esposto al contagio del coronavirus».

«Come Fp Cgil ci siamo rivolti alcuni giorni fa a Governo, Regione e Protezione civile perché ne reperiscano in misura adeguata ai bisogni il prima possibile. Nel frattempo facciamo appello anche alla rappresentanza datoriale e alle imprese perché destinino agli ospedali le mascherine con questi standard in loro possesso, che utilizzano di solito per i propri cicli produttivi».