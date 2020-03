Accesi 41 lampioni a led in via Nuova Zelanda: «Sicurezza e riqualificazione della zona»

GROSSETO – Accesi ieri sera – martedì 17 marzo – i lampioni in via Nuova Zelanda.

“In via Nuova Zelanda abbiamo illuminato e reso fruibile nottetempo una viabilità pedonale e ciclabile interna all’area residenziale – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Grazie a Sistema e ai miei assessori Giacomo Cerboni e Riccardo Megale abbiamo portato 41 nuovi punti luce a led su pali di 4 metri; questo significa maggiore sicurezza per i residenti e riqualificazione della zona. Anche in un momento di emergenza, continuiamo a lavorare per il benessere dei grossetani. Passata la tempesta avremo una città più bella pronta a ripartire”.