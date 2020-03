Terminato l’intervento sulla dorsale Fiora: in corso le manovre per il riavvio del flusso

GROSSETO – Ammodernamento di valvole che davano problemi, sostituzione di sfiati e soprattutto di alcuni tratti a rischio rottura. Questi i principali lavori che hanno interessato oggi la dorsale Fiora – due condotte parallele di oltre 100 chilometri che dalle sorgenti di Santa Fiora portano acqua a tutta la provincia grossetana – e che si sono conclusi nel primo pomeriggio.

Vista anche la complessità del momento, AdF non ha preso la decisione di effettuare l’intervento a cuor leggero, ma nell’ottica di “prevenire è meglio che curare”, per evitare un guasto improvviso le cui conseguenze a cascata sarebbero state potenzialmente ben più pesanti di un’interruzione programmata e temporanea.

“I lavori sono stati eseguiti su una delle due condotte, consentendoci di portare comunque una parte dell’acqua delle sorgenti, poco più del 60%, sul territorio – spiega Michela Ticciati, responsabile gestione operativa AdF – Grazie a questo, all’attivazione di diversi impianti che ci permettono di sopperire alla risorsa delle sorgenti durante gli interventi e alla capacità di compenso dei serbatoi di accumulo, abbiamo ridotto al minimo i disagi per la comunità, poiché lavorare per il suo benessere e per quello del territorio è la nostra missione. Disservizi hanno interessato solo Scarlino capoluogo e scalo, Bagni di Gavorrano e Cura nuova a Massa Marittima: per queste situazioni abbiamo attivato un servizio di approvvigionamento con autobotti”.

AdF, tramite il suo sistema di telecontrollo, prevede che il completo ripristino su tutto il territorio avverrà in serata.