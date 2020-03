Taglio pini in via Mascagni, Grig: «Abbiamo scritto al Ministero. Gli alberi sono da salvaguardare»

GROSSETO – “Su segnalazioni accorate di cittadini, l’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico onlus ha inoltrato (17 marzo 2020) una specifica istanza al Ministero dell’Ambiente, al Comune di Grosseto e ai Carabinieri Forestale (informata anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto) per fermare il taglio di 52 esemplari di Pinus lungo via Mascagni, a Grosseto, avviato ieri, lunedì 16 marzo”.

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Grosseto – proseguono da Grig -, sarebbe quello di risolvere così i problemi sul manto stradale determinati dall’apparato radicale dei pini, pur sussistendo tecniche disponibili per salvaguardare la sistemazione viaria e l’alberatura. Non solo: nel periodo primaverile ed estivo sono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica. Il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato”.

“Stop, quindi, al taglio dei pini – concludono dall’associazione – e si valutino tecniche di manutenzione e mantenimento stradale con la salvaguardia della rigogliosa alberatura esistente”.