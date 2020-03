Spesa a domicilio con la Cri di Castiglione. E parte la raccolta fondi per comprare le mascherine

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La spesa a domicilio. Un servizio che è sempre più necessario in un momento come questo, così difficile, così complicato. Un momento in cui gli anziani sono invitati a restare a casa, e tante famiglie sono state messe in quarantena.

Un servizio che molte associazioni stanno offrendo. Tra questi la Croce rossa di Castiglione della Pescaia che, come in tante occasioni, si è messa a servizio della cittadinanza gratuitamente per la consegna.

Il servizio è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12 telefonando al numero 377.1661384.

Ovviamente il servizio si unisce a quelli che già abitualmente la Cri compie: soccorso emergenza/urgenza (attraverso il servizio 118) sul territorio e circondario, supporto alla Sala Operativa Regionale, servizio di consegna farmaci e generi di prima necessità in collaborazione col Comune.

«I nostri volontari possono fare tutto questo solo se adeguatamente protetti e rispettando i protocolli di emergenza contro il Coronavirus. Per questo chiediamo un aiuto per acquistare mascherine, camici monouso, guanti e altro materiale sanitario per gli operatori, dotazione indispensabile in questa situazione di emergenza».

La donazione può essere fatta attraverso questa pagina creata dalla stessa Croce rossa a questo LINK o se si preferisce attraverso Iban. Queste le coordinate bancarie: Iban: IT40I0306972214100000003673 causale: Emergenza Covid-2019