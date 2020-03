Prima del Coronavirus, le ultime gare stagionali del Club Lo Scoiattolo

AMIATA – Prima che l’emergenza coronavirus bloccasse lo sport e il paese, lo sci Uisp ha concluso la sua stagione. Lo ha fatto con i tradizionali appuntamenti, sempre organizzati dallo Sci Club Lo Scoiattolo, in collaborazione con i maestri della scuola di sci Monte Amiata e gli operatori volontari Uisp.

Sulla vetta Amiata lo slalom gigante disegnato da Simone Pinzuti ha diviso i partecipanti in due gruppi: 60 hanno partecipato al dodicesimo trofeo Cral Usl 9, valido anche come campionato provinciale Uisp; in 80, invece, hanno animato alla gara di fine corso. In pista bambini dai 5 anni di età e gli adulti.

“E’ stata una stagione molto difficile – afferma Maurizio Marzocchi, presidente dello Sci Club Lo Scoiattolo – nonostante l’assenza di neve siamo riusciti a portare in fondo le nostre domeniche sugli sci, concluse con la festa del carnevale e gli slalom. Poi è arrivata l’emergenza coronavirus che ci ha impedito di partecipare a Neve Uisp. Ovviamente in questa situazione le priorità sono altre, per tornare a sciare ci sarà tempo”.

Questi tutti i risultati delle gare.

Slalom gigante, XXII trofeo Cral Usl 9: categoria cuccioli femminile; Luce Girelli, Sci Club Lo Scoiattolo; cuccioli maschile: Alessandro Fanicchia, Sci Club Castel del Piano; allievi femminile Sci Club Castel del Piano; allievi maschile: Andrea Sbrolli, Sci Club Lo Scoiattolo; senior femminile: Irene Municchi, Sci Club Lo Scoiattolo; veterani maschile: Pietro Bartolini, Sci Club Lo Scoiattolo; senior maschile: Leonardo Marzocchi, Sci Club Lo Scoiattolo.

Gara fine corso: primi sci rosa: Gennaro Pisanelli, Sci Club Lo Scoiattolo; primi sci arancio: Tommaso Ceccherini, Sci Club Lo Scoiattolo; spazzaneve verde: Francesco Ceccherini, Sci Club Lo Scoiattolo; spazzaneve giallo: Tommaso Silli, Sci Club Lo Scoiattolo; paralleli rosso: Alessandro Pieri, Sci Club Lo Scoiattolo; paralleli blu: Lorenzo Cappuccini, Sci Club Lo Scoiattolo; paralleli grigio: Francesco Poggiali, Sci Club Lo Scoiattolo; avanzato nero: Francesco Tintori, Sci Club Lo Scoiattolo; gruppo adulti: Salvatore Puoti; agonisti: Lucrezia Giorgi, Sci Club Lo Scoiattolo; maestri: Simone Pinzuti.