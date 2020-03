L’appello della Croce rossa di Gavorrano: «Abbiamo esaurito le mascherine. Aiutateci»

GAVORRANO – «S.o.s., abbiamo esaurito le mascherine». La richiesta d’aiuto arriva dal comitato locale della Croce Rossa, che si rivolge al sindaco Andrea Biondi e alla cittadinanza tutta.

«Per coprire le emergenze 118 – scrivono i volontari – e le richieste di viaggi, come dimissioni, visite e dialisi, abbiamo bisogno di mascherine chirurgiche per i pazienti che andiamo a soccorrere. Al momento ne siamo praticamente sprovvisti. Con questo ritmo possiamo garantire solo altri due servizi (di numero). Vorremmo continuare ad essere presenti sul territorio con tutti i nostri servizi, ma senza questi dispositivi non ci è possibile. In un momento come questo non vorremmo arrivare a dover cessare la nostra attività».

Il primo cittadino rilancia quindi l’appello e si rivolge soprattutto ai studi medici, dentisti, studi estetici e a chiunque abbia in questo momento un surplus di mascherine, di contattare la sezione di Gavorrano della Croce Rossa allo 0566-844238.