L’almanacco del Giunco: il 17 marzo viene proclamato il nuovo Regno d’Italia. E non solo

Martedì 17 marzo, san Patrizio vescovo, Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Accadeva oggi:

45 a.C. – Nella sua ultima vittoria, Giulio Cesare sconfigge le truppe di Tito Labieno e Gneo Pompeo (il giovane) nella battaglia di Munda.

180 – Commodo viene proclamato imperatore di Roma.

455 – Petronio Massimo viene proclamato imperatore di Roma.

624 – L’esercito di Maometto ottiene la sua prima vittoria nella battaglia di Badr.

1229 – Ingresso trionfale a Gerusalemme di Federico II di Svevia, a conclusione della pacifica sesta crociata.

1426 – I guelfi di Brescia schiudono nottetempo le porte al conte di Carmagnola, alla testa delle truppe veneziane assedianti.

1673 – Jacques Marquette e Louis Jolliet iniziano la loro esplorazione dei Grandi Laghi e del fiume Mississippi.

1753 – New York, per la prima volta viene celebrata la festa di san Patrizio.

1776 – I britannici lasciano Boston a bordo di 170 navi diretti ad Halifax, in Canada, aprendo la via alla Dichiarazione d’Indipendenza del 4 luglio.

1801 – Papa Pio VII pubblica la lettera apostolica Catholicae fidei con la quale fonda nuovamente la Compagnia di Gesù sciolta da papa Clemente XIV nel 1773.

1805 – A Milano viene proclamato il Regno d’Italia in sostituzione della precedente Repubblica italiana del 26 gennaio 1802. Napoleone Bonaparte, già Imperatore dei francesi, viene proclamato re d’Italia (verrà incoronato nel Duomo di Milano il 26 maggio dello stesso anno).

1848 – Venezia (Milano seguirà con le 5 giornate 18-22 marzo) si solleva contro il dominio austriaco.

1852 – Annibale De Gasparis scopre l’asteroide Psyche dalla cupola nord dell’Osservatorio astronomico di Capodimonte.

1856 – Papa Pio IX pubblica l’enciclica Singulari quidem.

1861 – A Torino viene proclamato dal neo Parlamento il nuovo Regno d’Italia, con Vittorio Emanuele II di Savoia come primo Re d’Italia e Camillo Benso di Cavour presidente del primo Governo del Regno unitario.

1885 – Il dottor Frederick Treves presenta a Londra il rapporto medico su Joseph Merrick, “Elephant Man”.

1891 – A Gibilterra si inabissa in un terribile naufragio, all’interno del porto, il piroscafo britannico Utopia, partito da Napoli alla volta di New York, col suo carico di emigranti dell’Italia meridionale: 563 le vittime accertate.

1898 – A New York, John Holland dimostra il suo sottomarino, che resta in immersione per 100 minuti.

1901 – Una mostra di 71 dipinti di Vincent van Gogh a Parigi, 11 anni dopo la sua morte, fa sensazione.

1929 – General Motors acquista l’azienda tedesca fondata da Adam Opel.

1931 – Lo stato del Nevada legalizza il gioco d’azzardo.

1939 – Guerra Sino-Giapponese (1937-1945): Scoppia la battaglia di Nanchang tra il Kuomintang e i giapponesi.

1942 – Belzec, nel campo di concentramento nazista entra in funzione la prima camera a gas.

1948

– A San Bernardino, California, nasce il gruppo di motociclisti Hells Angels;

– Benelux, Francia, e Regno Unito firmano il Trattato di Bruxelles, un precursore dell’accordo Nato.

1950 – Viene annunciata la scoperta dell’Elemento 98, il Californio.

1958 – Gli Stati Uniti lanciano il satellite Vanguard 1.

1959 – Tenzin Gyatso, il 14esimo Dalai Lama, fugge dal Tibet e trova rifugio in India.

1961 – In tutta Italia si festeggia il 100esimo anniversario dell’Unità d’Italia.

1966 – Al largo della costa spagnola del Mediterraneo, il sottomarino Alvin trova una bomba all’idrogeno statunitense perduta.

1969 – Golda Meir viene eletta Primo ministro di Israele.

1971 – Roma, Il governo rende noto il tentativo di golpe di Valerio Borghese, che colpito da mandato di cattura si rifugia in Spagna.

1972 – In Giappone debutta il treno ad alta velocità fra Tokyo e Osaka.

1981 – Viene trovata in una villa di Licio Gelli la lista degli appartenenti alla P2.

1986 – Italia, si scopre lo scandalo del vino al metanolo, 23 i morti accertati.

1987 – IBM annuncia la realizzazione del Dos versione 3.3 realizzato per suo conto da Microsoft.

1988 – Iraq: Ad Halabja, per ordine di Saddam Hussein, vengono uccisi col gas (cianogeno) migliaia di curdi.

1989 – Pavia, crolla la Torre civica.

1991 – In seguito ad un controllo antidoping Diego Armando Maradona viene trovato positivo alla cocaina.

1992

– Un’autobomba uccide 29 persone e ne ferisce 242 all’ambasciata israeliana a Buenos Aires, in Argentina;

– Il Referendum per la fine dell’apartheid in Sudafrica, passa con il 68,7% di sì.

2003 – Il ministro britannico Robin Cook, si dimette a causa dei piani del governo inglese per la Guerra con l’Iraq.

2004

– In Germania, tramite l’acceleratore Hera viene osservato il primo Pentaquark contenente un Quark charme;

– Quello di papa Giovanni Paolo II diviene il terzo papato più lungo della storia, dopo Pietro apostolo e papa Pio IX.

2011 – In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia solo per il 2011 viene proclamata festa nazionale.

2013 – Papa Francesco tiene il suo primo Angelus dinanzi alla gremita piazza San Pietro.

Fonte: il.wikipwdia.org