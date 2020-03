iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Ricomincio da noi. Divertente commedia romantica, perfetta per trascorrere una serata in leggerezza. QUI il trailer

Rai 2: 21.20 – Pechino Express. Le stagioni dell’Oriente. L’ottava stagione del fortunato reality è perfetta per gli appassionati e per chi ama l’avventura e un po’ di sana competizione.

Rai 3: 21.20 – Cartabianca. Il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer che racconta fatti di cronaca e stretta attualità.

Rai 4: 21.20 – A good marriage. Tratto dall’omonimo racconto di Stephen King, questo thriller che vi lascerà con il fiato sospeso e vi farà capire che nulla è come sembra.

Canale 5: 21.20 – Italia viaggio nella bellezza – Vaticano. Cesare Bocci ci accompagna in uno straordinario percorso tra i tesori nascosti e i luoghi mai visti del Vaticano.

Italia 1: 21.20 – Harry Potter e la camera dei segreti. Dopo il primo episodio, va in onda questa sera il secondo capitolo della saga del piccolo mago. Scelta scontata per gli appassionati del genere. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Fuori dal coro. Il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano.

La7: 21.15 – Di martedì. Il talk di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris con i comici Luca e Paolo.

Tv8: 21.30 – I magnifici sette. Film western, anno 2016. Con Danzel Washington. QUI il trailer.

Nove: 21.25 – Fratelli d’Italia. Commedia italiana di fine anni ’80. Regia di Neri Parenti e con Christian De Sica, Massimo Boldi e Sabrina Salerno.

Canale 20 mediaset: 21.05 – Io sono vendetta. Travolgente film d’azione con John Travolta.

Rai Movie: 21.10 – Benvenuto Presidente! Commedia italiana con Claudio Bisio, Kasia Smutniak e Beppe Fiorello. QUI il trailer

Paramount Channel: 21.10 – The door in the floor. Film drammatico del 2004. QUI il trailer.

Italia 2: 21.20 – Brick Mansions. Film drammatico, anno 2014. Perfetto per chi ama l’azione. QUI il trailer.