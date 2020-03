Il Pd lancia l’iniziativa #unatelefonatafabene: «Non lasciamo sole le persone più fragili»

GROSSETO – “In questo momento di difficoltà e di apprensione per tutto il popolo italiano e non solo, ci sentiamo più di prima di dare attenzione alle cose che contano davvero”. A scriverlo, in una nota, Federico Catocci, tesoriere Circolo Pd Roselle Istia Batignano.

“Ognuno di noi è invitato a rimanere a casa e a limitare al massimo gli spostamenti, come da recente norma – prosegue -. Ognuno di noi, come molti hanno potuto notare dai loro smartphone, ha un vicino o un conoscente che ha partecipato ad un flash mob dal balcone, che ha voluto cantare una canzone dal terrazzo, o si è dedicato a cucinare piatti tipici toscani, ha fatto aperitivi in videochiamata, o ha pubblicato sui social media qualche idea simpatica per condividere un sentimento diffuso di unità, sdrammatizzare o per impiegare del tempo nella maniera in cui lo riteneva più utile”.

“Ognuno di noi – va avanti Catocci -, pensandoci più o meno bene, ha forse però anche un parente o un conoscente che è più fragile di altri. E che abbia condiviso qualcosa su internet o meno, magari se la passa meno bene di altri. Qualcuno che vive in condizioni più difficili, o che può avere anche semplicemente bisogno di conforto”.

“Da qui l’iniziativa #unatelefonatafabene, che si affianca perfettamente all’#iorestoacasa nazionale – continua il tesoriere dem -, con la quale invitiamo tutte le persone sì a stare a casa, ma a non lasciare sole le altre, specialmente quelle più fragili, con una telefonata o videochiamata, qualcosa di piccolo, ma che in tempi di ristrettezze può diventare un dono immenso e talvolta inaspettato”.

“Valorizzare questo tempo che abbiamo telefonando a chi ne ha più bisogno – conclude Catocci – può essere un’iniziativa utile e da ripetere più volte alla settimana. Condividendo via telefono le proprie apprensioni, come anche i numeri utili da contattare e le buone pratiche di prevenzione. Riscoprendoci così più uniti di quanto magari crediamo di essere e più vicini a chi ci sta anche più lontano geograficamente”.