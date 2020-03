Covid19, l’opposizione: «Rimandare la seduta del Consiglio, temi da discutere non urgenti»

ORBETELLO – “In qualità di capigruppo dei gruppi PD-Area riformista e M5s abbiamo presentato al sindaco e al presidente del Consiglio comunale la richiesta di rinvio del consiglio comunale del 19 marzo, trovandoci in piena situazione di emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19 e, ancora, il Comune non ha predisposto il servizio per far svolgere le sedute in videoconferenza”. A scriverlo, in una nota, i consiglieri di opposizione Luca Aldi e Alfredo Velasco, capigruppo, rispettivamente, di Pd-Area riformista e M5s.

“Infatti il Consiglio comunale era stato convocato per soli due punti: l’istituzione del Premio letterario “Orbetello Book Prize” e l’approvazione della Convenzione della Rete grossetana delle biblioteche, che non sono atti urgenti – proseguono -. A questi è stato, poi, aggiunto il punto dell’approvazione del debito fuori bilancio per le spese occorse per i danni provocati dalle forti raffiche di vento del 26 febbraio, che può essere portato in Consiglio fino a 30 giorni dalla delibera di Giunta del 10 marzo, e quindi fino al 9 aprile”.

“Pertanto – concludono -, in un momento di grande allarme, in cui tutte le autorità, e il sindaco in primis, raccomandano ai cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, eccetto per i casi di stretta necessità, ci appare assolutamente inopportuno far tenere un Consiglio comunale che può essere tranquillamente rimandato, per essere svolto una volta predisposto il servizio di svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza”.