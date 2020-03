Covid19, la minoranza: «Servono sanificazione di scuole e uffici e riduzione delle tasse»

ISOLA DEL GIGLIO – “Il gruppo consiliare Progetto Giglio, consapevole del particolare momento, intende rimarcare il proprio ruolo con un atteggiamento propositivo e di collaborazione alla Giunta ed al sindaco. In particolare, qualora non fosse stato previsto, in virtù del fatto che le scuole pubbliche e private sono chiuse, si propongono interventi di disinfezione e sanificazione mirati alla prevenzione e al contenimento del rischio di contagio da Covid-19. Idem per gli uffici pubblici”. A scriverlo, in una nota, i consiglieri di minoranza Paola Muti e Guido Cossu.

“Inoltre – proseguono -, data la particolare situazione finanziaria, si chiede la dilazione, anche in quattro/sei rate (rispetto alle due previste), della Tari 2020 per chi sceglie tale modalità di pagamento; la riduzione delle tariffe ormeggi; il pagamento Tosap, alle strutture ed imprese, in percentuale minima alla concessione dell’autorizzazione ed il saldo al suo scadere; rivedere, con percentuale di ribasso per l’anno 2020, i canoni Tosap al fine di permettere il maggiore utilizzo degli spazi e di iniziative; rimodulare le aliquote addizionale Irpef comunale; rimodulare, per l’anno 2020, le tempistiche di pagamento dei ticket parcheggi”.

“Auspichiamo che – concludono – queste proposte possano essere integrate da altre con ricadute su famiglie ed imprese del territorio comunale e che, data la straordinarietà dei tempi, possono trovare spazi e modalità di attuazione nei regolamenti comunali e negli atti di gestione finanziaria”.