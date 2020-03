Covid19, i commercianti del centro fanno una donazione alla Asl: «Insieme ce la faremo»

GROSSETO – “In questi giorni i commercianti del centro storico di Grosseto stanno passando un momento di difficoltà, così come tutti coloro che hanno un’attività in proprio: il momento è complicato, incerto e fa anche un po’ paura, perché non si sa quando finirà e con quali conseguenze”. Lo scrive, in una nota, Enrico Collura, presidente Ccn centro storico Grosseto.

“Molti sono i messaggi che ci stiamo mandando in questo periodo e tante le idee che stiamo tirando fuori per capire come poter ripartire dopo che l’emergenza sarà passata – prosegue -. La prima cosa però che abbiamo voluto fare come associazione Centro commerciale naturale centro storico di Grosseto è stata quella di decidere all’unanimità di contribuire a sostenere l’impegno dell’Azienda sanitaria locale nel fronteggiare la sfida del Coronavirus”.

“È un piccolo gesto – spiega -, ma ci è sembrato naturale e responsabile farlo quanto prima per continuare a confermare ciò che viviamo da sempre, e cioè che noi ci siamo per la nostra città”.

“La speranza – conclude Collura – è che questo momento di difficoltà si trasformi in una spirale positiva per il commercio cittadino, che le persone che in questo momento si rattristano nel vedere la città e il centro deserti, una volta che tutto sarà passato, si impegnino con noi per far ripartire l’economia e la speranza di un intero territorio. Come diciamo sempre, #FacciamoCentroInsieme”.