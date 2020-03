Covid19: gli uffici comunali sospendono le attività al pubblico a eccezione dei servizi essenziali

FOLLONICA – “Nel rispetto delle recenti disposizioni ministeriali, e per garantire la tutela della salute di tutti, gli uffici comunali sospendono l’attività al pubblico ad eccezione dei servizi essenziali”. A comunicarlo, il commissario Alessandro Tortorella.

I servizi essenziali sono: Stato civile (nascite, decessi…); Polizia Municipale; Protezione civile; Servizi cimiteriali (solo sepolture. Cimitero chiuso al pubblico).

In merito al servizio di Stato civile, si sottolinea che solo per pratiche urgenti e indifferibili da fare in presenza del dipendente dell’ufficio, l’apertura è la seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, ma solo previo contatto telefonico o posta elettronica (l’entrata del Palazzo municipale resta chiusa): Stato civile: tel. 0566 59263 – 59206 cell.348/2896972 demografici@comune.follonica.gr.it.

Si ricordano inoltre i riferimenti della Protezione civile e del Comando di Polizia Municipale: Protezione civile: tel. 0566.59403 – numero dedicato ai quesiti in merito al Coronavirus e attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

Restano ancora attivi i due numeri delle sale operative, che però non sono dedicati in via esclusiva al Coronavirus: Sala operativa Comando Polizia Municipale 0566.42000 ore 7.30 – 19.30 tutti i giorni; Sala Protezione civile 0566. 59100 da lunedì al venerdì ore 10.00-18.00.