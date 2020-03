Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 26062 contagi, 2941 guariti e 2503 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti dalla Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, Angelo Borrelli, capo della Protezione civile ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

2941 guariti (192 in più rispetto a ieri);

2503 deceduti (345 in più rispetto a ieri);

il numero complessivo dei contagiati sale a 26062 (2989 in più rispetto a ieri).

Tra i contagiati non guariti e non deceduti, 11108 sono in isolamento domiciliare e 2060 si trovano in terapia intensiva (10% del totale).