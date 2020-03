Coronavirus, il sindaco: «Divieto di sbarco ai non residenti con seconda casa»

ISOLA DEL GIGLIO – “La donna risultata positiva al COVID-19, non residente, in isolamento a Giglio Campese, sta bene e continua la sua quarantena precauzionale in attesa dei tamponi di controllo che, se negativi, dimostreranno la sua completa guarigione. Migliora invece l’uomo positivo ricoverato qualche giorno fa nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Grosseto”. A scriverlo, in una nota, Sergio Ortelli, sindaco dell’Isola del Giglio.

“Nella mattinata di ieri – continua – si è riunito il tavolo di crisi Coc-Protezione Civile per fare una serie di valutazioni sulle possibili e ulteriori restrizioni del trasporto marittimo, alla luce degli ultimi 4 giorni di esperienza. E’ stato quindi deciso un nuovo orario, con una coppia di corse in meno rispetto al precedente, che è entrato in vigore subito, nella giornata odierna. Il piano dei collegamenti è stato deciso comunque a garanzia dei servizi indispensabili. E’ stato inoltre ribadito il divieto allo sbarco dei non residenti con alloggio (seconda casa) sulle due isole fino a quando non cesseranno definitivamente le restrizioni disposizioni del Governo”.

“Da un paio di giorni è attraccata a Giglio Porto un’unità da diporto a vela, battente bandiera inglese, con due persone a bordo, perché necessitava di rifornirsi. L’intero equipaggio non è sbarcato ed è stato invitato a rimanere in isolamento a bordo – prosegue il primo cittadino -. L’imbarcazione era stata autorizzata all’ormeggio dall’Ufficio Sanità Marittima di Livorno, competente per territorio, e conseguentemente l’ufficio Locamare Giglio è intervenuto, con tutte le precauzioni del caso, per i controlli”.

“L’unità da diporto nella giornata di ieri è stata rifornita delle necessità, secondo le procedure, senza scendere a terra, e in giornata è prevista la ripresa della navigazione – va avanti il sindaco -. Le Forze dell’Ordine continuano l’azione di controllo a tappeto dei traghetti, da sia in partenza che in arrivo. La riduzione del trasporto marittimo aiuterà senz’altro il lavoro del personale addetto al controllo. E’ bene ribadirlo, la disciplina delle persone, costituita da atteggiamenti responsabili, combatte la proliferazione del contagio e sconfigge lo sviluppo del virus”.

“Rimangono le solite raccomandazioni. C’è ancora troppa gente in giro e questo si sa non va d’accordo con le precauzioni. Evitare in modo assoluto i contatti di ogni genere soprattutto quando si va a fare la spesa – conclude Ortelli -. Concentriamola una/due volte alla settimana evitando di avvicinarsi alle persone, senza sottostimare le distanze e seguendo le azioni per la pulizia preventiva. Il COVID-19 contagia anche per banali distrazioni. Ne va della salute di tutti.