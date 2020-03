Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Da oggi e ogni sera pubblicheremo alla fine della giornata un articolo di riassunto di tutti i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti.

Pubblicheremo i dati relativi alla situazione nazionale, i numeri della regione Toscana e quelli della provincia di Grosseto.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 2941 guariti (192 in più rispetto a ieri); 2503 deceduti (345 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei contagiati sale a 26062 (2989 in più rispetto a ieri). Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 26062 contagi, 2941 guariti e 2503 decessi

Per quanto riguarda i dati della Toscana. I contagi totali sono 1053 con un aumento rispetto a ieri di 187 casi. Sette sono le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), cinque guarigioni cliniche e 17 decessi. Questi invece i dati provincia per provincia con il totale delle tre Asl di area vasta: 214 Firenze, 100 Pistoia, 53 Prato (totale Asl centro: 367), 179 Lucca, 143 Massa-Carrara, 101 Pisa, 59 Livorno (totale Asl nord ovest: 482), 60 Grosseto, 73 Siena, 71 Arezzo (totale sud est: 204). Il dettaglio: Coronavirus: 187 nuovi casi in Toscana. In tutto 1.053 i contagi, 17 i morti

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto si registrano dieci nuovi casi. Sono questi i dati aggiornati forniti pochi minuti fa dallo staff comunicazione della Asl Toscana sud est. I dieci casi si aggiungono ai 49 che la Asl aveva comunicato ieri sera. Salgono dunque a 59 i casi accertati di Coronavirus in tutta la Maremma. Il dettaglio: Coronavirus, dieci nuovi casi in Maremma: in provincia di Grosseto salgono a 59