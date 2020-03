Coronavirus: disposto il divieto di esporre fuori gli esercizi i prodotti alimentari

MONTE ARGENTARIO – Con un’ordinanza firmata oggi ( la 71/2020) dal sindaco è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni per le occupazioni del suolo pubblico per l’esposizione di prodotti alimentari per arginare la diffusione del Covid-19.

Considerata infatti l’impossibilità per gli esercenti di operare controlli soddisfacenti tesi ad arginare il maneggio, da parte di terzi, degli alimenti collocati sul suolo pubblico o, comunque, all’esterno degli esercizi di vicinato, senza apposite protezioni individuali (guanti e mascherine) si è ritenuto di dover sospendere, da oggi e fino al termine dello stato di emergenza dei provvedimenti anti diffusione del Covid-19 e comunque fino a nuove ulteriori disposizioni, le autorizzazioni per l’uso del suolo pubblico per l’esposizione ed il consumo di prodotti alimentari rilasciate agli esercizi di vicinato del settore alimentare.

Il divieto riguarda anche le occupazioni su aree private all’aperto prospicienti le attività. Si specifica che nel provvedimento di sospensione non sono ricompresi i mercati.

Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della esecuzione dell’ordinanza.