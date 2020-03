Coronavirus, dieci nuovi casi in Maremma: in provincia di Grosseto salgono a 59

GROSSETO – Dieci nuovi casi in provincia di Grosseto. Sono questi i dati aggiornati forniti pochi minuti fa dallo staff comunicazione della Asl Toscana sud est. I dieci casi si aggiungono ai 49 che la Asl aveva comunicato ieri sera. Salgono dunque a 59 i casi accertati di Coronavirus in tutta la Maremma.

Un nuovo caso (un uomo di 59 anni al proprio domicilio) della zona delle Colline dell’Albegna, un uomo di 53 anni (ricoverato in ospedale in malattie infettive) per le Colline Metallifere (che dovrebbe essere quello segnalato dal sindaco Francesco Limatola a Roccastrada), e otto casi per l’area grossetana (tre donne di 38, 42 e 50 anni tutte al proprio domicilio, e cinque uomini di 53, 60, 61,64 e 72 anni due dei quali ricoverati).