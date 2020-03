Coronavirus, Di Giacinto: «Follonichesi popolazione disciplinata. Presto costruiremo il futuro»

FOLLONICA – “Dopo aver ringraziato il personale sanitario, i volontari e chi garantisce con il proprio lavoro i servizi essenziali, penso a chi, oltre che alla preoccupazione per il presente somma quella per il futuro, ed ai follonichesi che hanno rinunciato a quelli che, per me, vivendo in riva al mare, sono dei privilegi, come il passeggiare lungo il litorale, tra l’odore del salmastro, dei pini e delle fioriture”. A scriverlo, in una nota, Massimo Di Giacinto, candidato sindaco per il centrodestra al Comune di Follonica.

“Pensando a queste passeggiate – prosegue -, la solidarietà va ai ristoratori, ai gestori dei bar e dei locali, degli stabilimenti balneari che già il sabato e la domenica, sfruttando queste prime giornate primaverili, avrebbero fatto partire le loro attività e che, invece, adesso vivono nell’incertezza”.

“A Follonica – sostiene – si è reagito nella maniera giusta nonostante la voglia di uscire di casa, sfruttando il bel tempo e giornate primaverili”.

“Anche i numeri hanno sancito questo comportamento responsabile dei follonichesi. I controlli effettuati nel fine settimana in città – afferma il candidato – non hanno portato a sanzioni. Sintomo di una popolazione disciplinata, di persone che hanno a cuore il proprio futuro e quello degli altri”.

“Una città che rispetta le regole è una città che può guardare al domani con maggior fiducia – conclude Di Giacinto -. Questo è un aspetto fondamentale per ripartire. Per ora dico: restate tutti a casa, ma aggiungo che presto ci ritroveremo tutti fuori più uniti che mai per costruire il futuro di Follonica”.