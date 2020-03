Coronavirus, Cerboni «Il Governo ha dimenticato i Comuni. Misure insufficienti»

GROSSETO – «Nel Decreto Legge “Cura Italia” ci sono misure per famiglie ed imprese. Alcune buone. Prevalentemente rinvii di scadenze; molto poco per gli autonomi, in particolare per le partite iva. Generalmente, insufficienti. E sono tutte misure che riguardano soltanto le competenze statali» a parlare è l’assessore del Comune di Grosseto Giacomo Cerboni.

«Solo marginalmente ed indirettamente, purtroppo, qualche striminzita misura per i Comuni, che il Governo ha abbandonato, con assoluta irresponsabilità e leggerezza, a rispondere da soli alle primarie esigenze dei cittadini. Mancano completamente disposizioni sui tributi comunali, per ristorare i Comuni dello sforzo economico che stanno sostenendo nel fronteggiare la crisi, per aiutare i Comuni a mantenere i servizi alla Comunità pur a fronte del concreto rischio di minori entrate. I cittadini sono sempre gli stessi, dello Stato e dei Comuni. Il Governo si è preoccupato soltanto di quanto di competenza statale, non di quanto di competenza locale che comunque ricade sugli stessi cittadini. Sarebbe stato possibile, perché lo Stato può fare debito, i Comuni no».