Confconsumatori: «Attività online a pieno regime. Cresciute anche le iscrizioni»

GROSSETO – Dalla chiusura della sede di via della Prefettura, giovedì scorso, Confconsumatori Grosseto continua ad operare a pieno regime online. In questi ultimi cinque giorni di assistenza per via telematica, infatti, sono stati tanti i cittadini che hanno chiamato il numero 0564 417849 e hanno scritto alla mail grosseto@confconsumatori.it.

L’associazione ha registrato anche numerose nuove iscrizioni, sempre tutte online.

«Non si tratta solo di persone e famiglie – fanno sapere da Confconsumatori – alle prese con problemi amministrativi inerenti la crisi in atto, ma anche di persone che hanno dovuto inviare reclami e contestazioni per contratti energetici, telefonici, cartelle di Equitalia, banche e finanziamenti, tributi locali, investimenti. Sono ben 15 i reclami nuovi inviati in questi giorni, tutti attraverso la mail, sia per quanto concerne l’acquisizione della documentazione che l’invio delle contestazioni. Inoltre sono state inoltre presentate due domande di conciliazione in materia bancaria. Possiamo ben dire, dunque, che Confconsumatori non abbandona i cittadini ma continua a svolgere la sua attività a pieno regime, seppur in una modalità diversa».