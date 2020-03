45 casi nel comune di Grosseto. Sette in più di ieri «Attendiamo il picco»

GROSSETO – Sette casi in più di ieri nel comune di Grosseto. È il sindaco del capoluogo a tenere il conto dei contagi a Grosseto. «L’Asl Sudest ci ha comunicato che i casi di positività al Covid-19 sono saliti a 45 nel territorio del Comune di Grosseto».

«L’aumento – prosegue Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rientra nelle previsioni sanitarie fatte per questi giorni. Questa settimana è previsto il picco». Ieri a Grosseto i contagiati da Coronavirus erano 38. Mentre in tutta la Maremma (ma in questo caso i dati forniti dalla staff comunicazione della Asl Toscana sud est sono aggiornati alla mezzanotte del 15 marzo) erano 49.

«La parola d’ordine – conclude il sindaco – è sempre la stessa: io resto a casa».