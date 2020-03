Trasporti: ulteriore riduzione delle corse dei traghetti da e per il Giglio

ISOLA DEL GIGLIO – “Una ulteriore riduzione dei collegamenti da e per l’Isola del Giglio è stata disposta dal Coc-Unità di Crisi del Comune”. Lo annuncia il sindaco Sergio Ortelli.

“Le recenti restrizioni ai collegamenti marittimi, disposte a partire dal 14 marzo scorso hanno prodotto i primi risultati in quanto ad arrivi e controllo dei flussi in ingresso ed in uscita dei passeggeri – afferma il sindaco- Questo è servito a ridurre notevolmente il numero delle persone che arrivano sull’Isola ma anche quelle che partono dal comune facendo comprendere all’amministrazione quali altre misure possono essere intraprese per migliorare ancor di più il contingentamento dei flussi”.

Da qui la decisione del Coc-Unità di Crisi di ridurre le corse a due al giorno per ciascuna tratta, salvo la domenica che sarà una sola per tratta.

“Come forma di protezione e prevenzione -afferma Sergio Ortelli – abbiamo ritenuto opportuno ridurre ulteriormente i collegamenti marittimi da e per Isola del Giglio lasciando però alcune corse a garanzia dei servizi indispensabili che varranno già dalla giornata di domani fino al 3 aprile”.

I nuovi orari prevedono dal lunedì al sabato (escluso il giovedì in occasione dei prelievi ematici) la partenza dal Giglio alle 7 ed alle 14,30 e quella da Porto Santo Stefano alle 8,30 ed alle 16,30. Il giovedì l’orario sarà alle 6,30 ed alle 11 con partenza dal Giglio, alle 8 ed alle 16,30 da Porto Santo Stefano. La domenica è previsto un unico collegamento, quello che partirà dal Giglio alle 8 e rientrerà da Porto Santo Stefano alle 16.