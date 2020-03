Tortorella: «Concordata con Sei Toscana la disinfezione delle strade della città. A breve le modalità»

FOLLONICA -“Per prevenire e limitare la diffusione del Coronavirus – dice il commissario Alessandro Tortorella – da giorni avevo sensibilizzato Sei Toscana sulle necessità della città, sia per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti per le persone in quarantena preventiva ,che sta seguendo il suo corretto itercon ritiri separati e controllati, sia per la sanificazione e disinfezione delle strade della città”.

“Con Sei Toscana abbiamo concordato tali azioni e a breve comunicherò ai cittadini la mappa degli interventi di disinfezione, con orari, luoghi e modalità che, tutti noi, dovremmo seguire strettamente”.