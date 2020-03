Storie di solidarietà: dalle signore che fanno mascherine ai preti che danno pasti ai poveri

PORTO ERCOLE – “Papa Francesco ieri ha ringraziato i preti perché, in periodo di epidemia, non fanno come don Abbondio. E i preti maremmani non sono certo don Abbondio e, seppur non potendo più celebrare le messe in pubblico, continuano a farlo via facebook, passano le giornate a parlare al cellulare con i parrocchiani, sempre disponibili a rispondere ad ogni necessità, anche pratica, nelle loro parrocchie”. Raccontano dalla Diocesi.

“Segnaliamo – continuano – a tal proposito l’iniziativa della parrocchia di Porto Ercole (Monte Argentario), nella quale una trentina di donne si sono messe a confezionare mascherine, producendone migliaia che hanno distribuito anche alla Croce Rossa e che, parroco in testa, stanno consegnando gratuitamente casa per casa; stessa iniziativa delle donne del laboratorio Caritas di Albinia (Orbetello) e di Pitigliano”.

“Singolare poi l’esperienza della mensa Caritas di Orbetello – concludono – che, non potendo contare più sui volontari, mandati a casa dalla direttrice Marcella Friz, può rimanere aperta grazie alla disponibilità dei due sacerdoti che vivono nel palazzo abbaziale di Orbetello, lo stesso dove risiede la mensa, permettendo così tutti i giorni di distribuire decine di pasti caldi ai poveri del territorio. (nella foto i due preti e Marcella che preparano i pasti caldi appena portati dal catering).