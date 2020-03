Sospensione mutui e pagamento tasse, Confconsumatori: «A disposizione per info e assistenza»

GROSSETO – «Ieri era la Giornata mondiale dei consumatori, voluta dal presidente Kennedy. Confconsumatori ha onorato i consumatori lavorando in favore dei cittadini consumatori italiani, anziché limitarsi a ricordarla». Scrive, in una nota, l’associazione.

«Il passaggio on line dei servizi offerti dall’associazione – fanno sapere da Confconsumatori – non ferma la voglia dei volontari e dei dirigenti di dare una mano per far uscire il Paese della crisi e di difendere, anche con questa nuova modalità operativa, i diritti dei consumatori. Ai problemi quotidiani di utenza e consumo, si aggiungono ora le peculiari avversità prodotte dal contagio del Coronavirus. Fra questi, molte sono le segnalazioni di tentativi di aumento speculativo dei prezzi. In questo caso, oltre che segnalare gli abusi alle Forze dell’ordine, i cittadini potranno scrivere a legali@confconsumatori.it».

«Nel fine settimana – prosegue l’associazione -, le sedi aperte on line hanno ricevuto centinaia di richieste di assistenza e tutela ai numeri di telefono e agli indirizzi email dedicati, che possono essere reperiti sul sito www.confconsumatori.it, e, per la Toscana, anche su www.confconsumatoritoscana.it».

«I cittadini – spiegano ancora da Confconsumatori – troveranno ai nostri sportelli e sul sito tutte le informazioni utili per accedere alle provvidenze riservate loro dai decreti governativi emanati ed emanandi, con riferimento particolare alla sospensione di mutui, al pagamento di contributi, tasse, servizi scolastici e altro».