Non c’è più tempo: il video degli infermieri che colpisce e commuove. GUARDA

GROSSETO – Non c’è più tempo. È questo il messaggio che l Federazioni degli infermieri lancia sul web per rendere tutti consapevoli della situazione che sta vivendo il nostro Paese in questi giorni di emergenza da coronavirus.

Immagini di volti e di occhi, di chi è in prima linea e combatte contro il virus e contro la malattia. Immagini da condividere per comprendere meglio tutti quello che sta succedendo e cercare per quanto possibile di dare le giuste risposte ad una situazione straordinaria. restate a casa in questi giorni, fatelo per voi, fatelo per tutti.