L’almanacco del Giunco: il 16 marzo l’annessione di Fiume all’Italia e il rapimento di Aldo Moro

GROSSETO – Lunedì 16 marzo, sant’Eriberto vescovo, il sole sorge alle 6.26 e tramonta alle 18.20. Accadeva oggi:

1190 – Ha inizio la terza crociata, con a capo Riccardo Cuor di Leone e Filippo Augusto.

1244 – duecento Catari bruciati durante l’Assedio di Montségur.

1424 – Viene stipulato il trattato detto della Lega grigia.

1517 – Si chiude il Concilio lateranense V.

1521 – Ferdinando Magellano raggiunge le Filippine.

1660 – In Inghilterra viene sciolto il Lungo Parlamento.

1792 – Gustavo III di Svezia è vittima di un attentato, morirà il 29 marzo.

1802 – Viene fondata l’Accademia Militare degli Stati Uniti.

1815 – Guglielmo I diventa re dei Paesi Bassi.

1850 – Nathaniel Hawthorne pubblica La lettera scarlatta.

1861 – Arizona e Nuovo Messico secedono dagli Stati Uniti.

1869 – Invenzione della motocicletta.

1872 – Si gioca la prima finale di Fa Cup, vinta da The Wanderers: è la prima coppa nazionale di calcio assegnata.

1900 – Sir Arthur Evans acquista il terreno attorno alle rovine di Cnosso, sull’isola di Creta.

1909 – Viene completata la costruzione del Hms Invincible, il primo incrociatore da battaglia del mondo.

1924 – Formale annessione di Fiume all’Italia.

1926

– Inizia il processo per l’assassinio di Giacomo Matteotti;

– Robert Goddard lancia il primo razzo a propellente liquido ad Auburn (Massachusetts).

1935 – Adolf Hitler ordina il riarmo della Germania in violazione dell Trattato di Versailles: nasce la Wehrmacht.

1942 – Viene approvato con regio decreto legge 16 marzo 1942-XX n.262 il testo del nuovo codice civile italiano.

1945 – Würzburg, in Germania viene distrutta al 90%, con 5mila vittime, dai bombardieri britannici.

1946 – Umberto II di Savoia firma il decreto luogotenenziale n°98 con cui viene indetto il referendum che avrebbe portato alla nascita della Repubblica Italiana.

1956 – L’Austria entra a far parte del Consiglio d’Europa.

1958 – Oltre 6000 giovani membri dell’associazione buddista Soka Gakkai si radunano in Giappone per rendere omaggio al secondo presidente Jōsei Toda, ormai prossimo alla morte che lo coglierà due settimane dopo, e per raccogliere la sua eredità nella propagazione dei valori del buddismo di Nichiren Daishonin.

1966

– Viene lanciata da John F. Kennedy Space Center la missione spaziale Gemini 8, che nello stesso giorno effettua il primo aggancio nella storia dei voli umani dello spazio;

– L’ultima Studebaker, dopo 8.947.196 esemplari prodotti, esce dagli stabilimenti di Hamilton.

1968 – Guerra del Vietnam: Soldati americani entrano nel villaggio di My Lai ed uccidono 347 persone, in gran parte anziani, donne e bambini. Passerà alla storia come il Massacro di My Lai.

1972 – Viene demolito il primo edificio del complesso abitativo Pruitt-Igoe.

1978

– In un agguato a Roma in via Fani le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro uccidendo i cinque uomini della scorta;

– Naufragio della petroliera Amoco Cadiz in Bretagna (Francia): uno dei più gravi sversamenti in mare di petrolio al mondo.

1984 – William Buckley, capo delle operazioni della Cia a Beirut (Libano), viene rapito da fondamentalisti islamici e morirà durante la prigionia.

1985 – Il giornalista dell’Associated Press, Terry Anderson viene preso in ostaggio a Beirut. Verrà liberato il 4 dicembre 1991.

1986 – Dopo un referendum, la Svizzera rifiuta l’ingresso nelle Nazioni Unite. Entrerà solo nel 2002.

1988

– Scandalo Iran-Contra: il tenente colonnello Oliver North e il vice ammiraglio John Poindexter vengono incriminati per cospirazione;

– Usando armi chimiche il regime iracheno stermina 5mila curdi della cittadina di Halabja. Nelle giornate successive ne muoiono altre migliaia.

1995 – Stati Uniti d’America: il Mississippi ratifica formalmente il XIII° emendamento della Costituzione, divenendo l’ultimo degli stati federati ad approvare l’abolizione della schiavitù. Il XIII emendamento fu adottato dagli Stati Uniti nel 1865.

2001

– Il Senegal firma un accordo per il cessate il fuoco con il separatisti della Casamance, dopo un conflitto vecchio di tredici anni:

– Milano: è eseguito, su un sessantenne, il trapianto di una parte del fegato di suo figlio. È il primo in Italia tra adulti e con donatore vivo.

2010 – Le Tombe di Kasubi, uno dei tre patrimoni dell’umanità che si trovano in Uganda, sono distrutte da un incendio.

Fonte: il.wikipwdia.org