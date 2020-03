iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il commissario Montalbano – La rete di protezione assoluta. Nuovo appuntamento con una delle serie tv più amate dagli italiani, giunta ormai alla quattordicesima stagione. Scelta “obbligata” per ogni fan che si rispetti.

Rai 2: 21.05 – Speciale TG2 – Coronavirus, settimana decisiva. Programma di approfondimento sul tema di attualità del momento.

Rai 3: 21.20 – Carol. Film sentimentale molto intenso, ambientato nella New York del 1952, segue le vicende di due donne, Therese e Carol, raccontando il loro rapporto. QUI il trailer

Canale 5: 21.20 – Lo stagista inaspettato (prima parte). Commedia americana con protagonisti Anne Hathaway e Robert De Niro, scelta ottimale per chi desidera trascorrere una serata in tutta leggerezza. QUI il trailer.

Italia 1: 21.20 – Harry Potter e la pietra filosofale. Inizia stasera la maratona di una delle saghe più amate di sempre. A partire da oggi, ogni lunedì andrà in onda un capitolo della saga. Scelta scontata per tutti i nostalgici e gli amanti del genere. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Dritto e rovescio. Programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio su questioni di natura economico – politica.

Canale 20 mediaset: 21.05 – Security. Coinvolgente action thriller con Antonio Banderas e Ben Kingsley. Perfetto per gli amanti del brivido e della suspence.

La7: 21.15 – Speciale Eden – Missione Pianeta. Licia Colò alla scoperta delle bellezze naturali del nostro pianeta.

Tv 8: 21.30 – 4 ristoranti. Appuntamento con la sfida tra quattro ristoratori di una stessa città o area geografica. Con lo chef Alessandro Borghese.

Nove: 21.30 – Little Big Italy. Lo chef Francesco Panella va alla scoperta dei più autentici ristoranti italiani in giro per il mondo.

Iris: 21.00 – The illusionist. Film drammatico/ fantasy del 2006 con Edward Norton e Jessica Biel. QUI il trailer.

Rai 5: 21.25 – Saint- Exupéry aviatore e scrittore. Documentario sulla vita dell’autore del celebre romanzo “Il piccolo principe”.

Rai Movie: 21.10 – … E poi lo chiamarono il Magnifico. Celebre film western del 1972 con Terence Hill.

Italia 2: 21.20 – Hunger Games. Film di fantascienza del 2012, tratto dall’omonimo romanzo. QUI il trailer.