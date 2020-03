Il sindaco chiude i parchi con le transenne: «Siate responsabili»

MANCIANO – Il sindaco di Manciano Mirco Morini ha appena firmato un’ordinanza sulla chiusura dei parchi gioco comunali dedicati ai bambini, situati nei giardini pubblici di tutto il territorio.

“In questo momento di grande emergenza legata al Covid-19 – spiega il sindaco Morini – è necessario mettere in campo le azioni volte al contenimento del coronavirus. Tra queste abbiamo ritenuto opportuno chiudere, con delle transenne, l’area con i giochi per i bambini affinché non si creino occasioni di assembramento e affinché gli stessi giochi possano essere interessati dalle opportune operazioni di sanificazione. Ogni cittadino deve essere responsabile delle proprie azioni ed è per questo che invito tutti a rispettare il decreto ministeriale recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.