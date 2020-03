Dal cibo ai libri: la spesa arriva a casa con la rete provinciale Confcommercio

GROSSETO – In seguito al decreto #iorestoacasa, anche Confcommercio Grosseto ha costituito una rete per la spesa a domicilio. All’inziativa hanno aderito diverse attività commerciali sul territorio provinciale.

“Facciamo la nostra parte pubblicizzando quelle attività che forniscono il servizio – spiegano da Ascom Confcommercio Grosseto –. Limitare al massimo gli spostamenti è la prima regola imposta dal governo al fine di contenere i contagi. Pertanto, per andare incontro a questa disposizione, ed in particolare per agevolare gli anziani o chi è impossibilitato ad uscire anche solo per acquistare i beni di prima necessità, abbiamo pensato di dare il nostro contributo come associazione di categoria. Attualmente fanno parte della rete esercizi di varia tipologia, dagli alimentari alle sanitarie, parafarmacie, ferramenta, ma anche negozi che sono chiusi al pubblico, in virtù delle nuove disposizioni, come ristoranti, pasticcerie, negozi di articoli per la casa e da regalo, librerie. Si tratta di esercizi che si sono già attrezzati per effettuare le consegne a domicilio rispettando ovviamente quelle che sono le regole di sicurezza; questo non solo nel capoluogo maremmano, ma anche nelle altre cittadine e nei paesi, da Follonica a Orbetello, da Massa Marittima a Porto Ercole e a Scansano. Aver creato questa rete, per noi, è un modo per sostenere i negozi di vicinato, le nostre botteghe, che mai come oggi vanno rivalutate”.

L’associazione precisa che si tratta di una rete aperta, e che chi vuole comunicare l’adesione deve scrivere a sindacale@confcommerciogrosseto.it.

Si specifica che la modalità per effettuare l’ordine varia a seconda dell’esercizio.

Segue la rete degli esercizi della rete della spesa a domicilio della Confcommercio Grosseto.

Tre Lampioni – Rosticceria, pizzeria e ristorante – via Adamello n. 87 – Grosseto – Tel. 0564 455586 – Servizio dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 21,30

Il Carrettino – Via Bengasi n. 7 – Grosseto – Ore 19/22 Servizio a domicilio attraverso app “Rapideat”

Pasticceria siciliana il Carrettino – Via Monterosa n. 6 – Grosseto – Ore 12/14 7giorni su 7 – Servizio a domicilio attraverso app “Rapideat”

Sensini – Articoli da regalo – via Roma 6 – Grosseto – Tel. 393 8036032 – 329 3706167 – e-mail sensinistyle@gmail.com

Grifo Ortopedia e Sanitaria di Calchetti Maudy – Via Adige 29-31 – Grosseto – Le consegne possono essere effettuate dalle 12.30 alle 16.00 oppure dopo le 18.00 – Cell. 392 9201477 – Tel. 0564 071472

Parafarmacia Family House di Martellini Stella e C Sas – Via IV Novembre n. 75 – Marina di Grosseto – Tel. 0564 330110 – Servizio a domicilio gratuito

Erboristeria il Bosco dell’arcobaleno – via Fabio Massimo 70 – Grosseto – Tel. 0564 496606 – Consegne a domicilio in fasce orarie prestabilite, prima o dopo l’orario di apertura

Euroclean -Prodotti per la pulizia e disinfettanti – via Topazio 1 – Grosseto – Tel. 0564 451378 – 328 3724996

Libreria Palomar – Piazza Dante 18 – Grosseto – Consegne nel comune di Grosseto – Tel. 339 7039161

Alimentari Maremma di Sabrina Bellagamba – Mercato Comunale Coperto, via Palanca 8 – Orbetello cell 347 8433772 – Possibilità di fare ordini via whatapp o telefonicamente – Consegne in Orbetello e Monte Argentario

Alimentari Da Ciccio – via Matteotti 69 – Orbetello – tel 0564 863626 – cell. 349 7384118 – Orari di apertura dal lunedì al sabato dalle ore 6:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 / domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:30 – Consegne a domicilio effettuate negli orari di chiusura in accordo con il cliente

Eterea sigaretta elettronica – Corso Italia 89 – Orbetello – 348 4101274 (Muriel) anche WhatsApp – E-mail lefevre.muriel@gmail.com – Consegna gratuita ad Orbetello centro, Neghelli e Scalo. € 5 per frazioni di Orbetello e Monte Argentario

Il Ristorantino Snc di Sclano e Mabrouk – Via San Paolo della Croce 6 – Porto Ercole – Consegna a domicilio dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle ore 19:00 alle ore 20:30 solo su ordinazione al numero di telefono 0564 835352

Ortopedia Bottoni – Via Bicocchi 68 – Follonica – Aperto tutti i giorni (tranne la domenica) dalle ore 9.00 alle 13.00 – Tel.0566/41623

Per urgenze e consegne domiciliari: 349 6557255

Erboristeria Il Germoglio – Piazza Vittorio Veneto 7 – Follonica – Orari consegne: qualsiasi – Telefono: 333 6719730

Supermercato “D Più” – Strada provinciale del Padule – Castiglione della Pescaia – Consegna a domicilio della spesa e ritiro veloce della spesa già pronta all’ingresso dell’esercizio – Per la consegna domicilio: solo la mattina dalle 8 alle 13 – Tel. 331 4359095 – 340 5918264

Antica Salumeria in San Michele – Piazza Cavour n.13 – Massa Marittima – Ordini mattina (preferibilmente) e pomeriggio al n. 0566 902103 – in orario apertura negozio h 7.30 /13.00 e 16 /18.30 – Chiuso martedì e domenica pomeriggio

Macelleria Brizzi Federico – Via Garibaldi – Scansano – Tel. 0564 507158

Ferramenta Peri Ado s.a.s. – Via IV Novembre 6/8 – Scansano – Negozio 0564 507168, Cell. 3487776307, Cell. 3486021908