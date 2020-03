Coronavirus, stato civile e anagrafe: servizio solo per urgenze

GROSSETO – Sono cambiate le modalità di accesso ad alcuni servizi comunali, sulla base delle disposizioni contenute nell’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri mirato al contenimento del contagio da Covid-19.

Nel recepire le nuove linee, è stata emessa un’ordinanza che individua i servizi indifferibili.

Per questo motivo rispetto ai Servizi al cittadino sono garantite le attività dello Stato civile e in particolare i certificati e le registrazioni di nascita e morte, previo appuntamento al numero 0564/488716.

Sono invece stati sospesi gli appuntamenti per la Carta di identità; in questo i cittadini che si erano prenotati saranno contatti direttamente dall’ufficio. Qualora si riscontrasse la necessità urgente del servizio sarà concordato un nuovo appuntamento con l’interessato.

I cittadini che devono fare la Carta di identità per motivi eccezionali e indifferibili possono chiamare il numero 0564/488709.

“La situazione di emergenza legata al Coronavirus ci impone una continua revisione dei servizi e delle cautele da adottare a tutela in primis dei cittadini – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Servizi demografici, Giacomo Cerboni -. Per questo abbiamo dovuto rivedere anche il servizio di rilascio delle carte di identità e le attività dello stato civile. Manteniamo le urgenze indifferibili, attenti a valutare i casi eccezionali e pronti a recepire ogni altro cambiamento che speriamo possa andare presto verso il ripristino di una graduale normalità”.