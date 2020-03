Coronavirus, primo caso ad Arcidosso «Una persona positiva e tre in isolamento»

ARCIDOSSO – «La Asl oggi ci ha comunicato la positività al Covid-19 di una donna residente nel Comune di Arcidosso» afferma l’amministrazione comunale di Arcidosso. «La Asl ha inoltre disposto l’isolamento per il convivente, in quanto contatto stretto con la donna».

Il sindaco, Jacopo Marini, in qualità di autorità sanitaria locale, «ritiene opportuno riportare alle ore 18 di ogni giorno i dati relativi all’evoluzione della situazione all’interno del territorio comunale. In questi momenti di preoccupazione è bene che ogni cittadino sia correttamente informato per evitare che si generi, a causa di notizie false e infondate, un inutile e dannoso allarmismo».