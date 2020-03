GROSSETO – Sono cinque in totale le persone denunciate dalla Polizia municipale di Grosseto nel periodo che va dal 9 al 15 marzo.

In una settimana gli agenti della municipale del comune capoluogo della Maremma hanno 78 attività commerciali e non hanno riscontrato nessuna violazione. Nello stesso periodo sono state controllate 186 persone nelle varie postazioni di controllo lungo le strade della città e in questo caso sono state denunciate 4 persone così come prevede l’articolo 650 del codice penale.

Per quanto riguarda invece il rispetto dell’obbligo di quarantena così come indicato nelle ordinanze emesse dal sindaco di Grosseto, è stata denunciata una persona che era uscita di casa violando quindi l’obbligo di isolamento.

A livello nazionale secondo i dati diffusi dal ministero dell’Interno nel periodo dall’11 al 15 marzo in Italia sono stati effettuati oltre 665mila controlli e sono state denunciate poco meo di 27 mila persone per violazione degli obblighi imposti con il decreto del presidente del consiglio dei ministri dell’11 marzo scorso.