Coronavirus, Pd: «Individuiamo tutti insieme le migliori misure per gestire l’emergenza»

ORBETELLO – “Il Partito democratico di Orbetello, allo scopo di fare fronte all’emergenza Covid-19, rinnova alle forze politiche di maggioranza la completa disponibilità a collaborare nell’individuazione di misure volte a gestire l’emergenza e le conseguenze ad essa collaterali”. A scriverlo, in una nota, il Pd orbetellano.

“Quella che stiamo vivendo – proseguono dal Pd – è una fase drammaticamente difficile e complicata che chiede anche agli enti locali uno sforzo e misure straordinarie per contenere la diffusione, e allo stesso tempo mettere in sicurezza l’economia del territorio. Le nostre vite e le nostre abitudini stanno cambiando drasticamente e l’impatto di questo cambiamento sta già in queste ore stravolgendo completamente il volto dell’intera zona. Per tale ragione, è necessario iniziare a ragionare in merito a misure straordinarie e non differibili attraverso le quali rimettere in moto l’economia e salvaguardare i comparti produttivi duramente colpiti dalla crisi di queste settimane ed evitare che questa emergenza produca effetti di lungo periodo”.

“Il Partito democratico con il Piano per l’Italia ha già tracciato un percorso chiaro, ma è fondamentale che anche i Comuni diano segnali in tal senso – continuano i dem -. A tale riguardo, ricordiamo che il Pd ha lanciato una campagna di mobilitazione straordinaria di tutte le strutture del nostro partito, affinché siano un punto di riferimento per i nostri concittadini, per contribuire all’informazione e alla prevenzione e per non lasciare nessuna persona da sola ad affrontare una fase carica di incertezze e di paure”.

“Ringraziamo – concludono dal Pd orbetellano – tutto il personale sanitario, i dipendenti pubblici, gli insegnanti, il personale scolastico, i lavoratori impegnati nei settori di produzione per il grande lavoro che stanno svolgendo al servizio della nostra comunità e sollecitando l’amministrazione ad utilizzare il sito del Comune e tutti gli strumenti digitali ad esso riferiti per la veicolazione delle informazioni utili, inserendo i numeri utili del Coc e dei servizi a domicilio”.