Coronavirus: parcheggio in pazza Mazzini gratis per 2 ore. «Accesso al centro agevolato per urgenze»

MASSA MARITTIMA – A partire da oggi e fino al 3 aprile sarà possibile parcheggiare in piazzale Mazzini gratuitamente per due ore, dalle ore 8 alle 20.

L’ordinanza emessa dalla Polizia locale prevede infatti che nel periodo in cui è in vigore il decreto nazionale emanato per far fronte all’emergenza Coronavirus, venga sospeso il pagamento dei posti con parcometro nell’area di sosta più vicina alla piazza, in modo da agevolare chi deve recarsi nel centro storico per esigenze di prima necessità come ad esempio l’acquisto di farmaci o generi alimentari.

La decisione è stata presa in accordo con la società che gestisce i parcheggi a pagamento in città “Massa Marittima Multiservizi srl”.

Naturalmente è possibile usufruire della sosta gratuita solo una volta nell’arco della giornata e vige l’obbligo di esposizione del disco orario, pena le sanzioni previste dal Codice della strada.

“Abbiamo pensato così di rendere più facili e rapidi gli spostamenti di chi deve recarsi nel centro storico per l’acquisto di beni indispensabili- spiega il sindaco Marcello Giuntini -. Il resto dei posti auto intorno alla piazza resta sottoposto alla consueta regolamentazione, per non creare disagio a chi nel centro storico vive o lavora e ha quindi necessità di sostare per più di due ore o per tutta la giornata. Ovviamente colgo l’occasione per ricordare a tutti che fino a che vige l’emergenza per il contenimento dei contagi da COVID-19 possiamo uscire dalle nostre abitazioni solo per motivate esigenze di lavoro, di salute o di prima necessità e sempre muniti di apposita autocertificazione”.