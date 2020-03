Coronavirus, la maggioranza: «Il nostro obiettivo è aiuti a imprese e cittadini in tempi rapidi»

MONTE ARGENTARIO – “La nostra comunità sta vivendo un momento estremamente complesso soprattutto a fronte del primo caso accertato di Covid19 sul territorio del nostro Comune. Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, ed in forza delle nuove disposizioni governative sull’emergenza, il nostro gruppo è intenzionato a fornire il massimo supporto e aiuto ai cittadini e agli operatori economici, essendo noi tutti al servizio della collettività”. Lo scrive, in una nota, Riccardo Alocci, capogruppo della maggioranza.

“Inoltre – prosegue -, faremo di tutto perché la normativa nazionale sugli aiuti a sostegno delle attività e dei cittadini che hanno subito danni sia applicata in tempi e condizioni più rapide ed efficaci possibili. Primariamente, sottolineiamo l’impegno rilevante del sindaco, della giunta e della struttura comunale, che stanno gestendo in modo eccezionale il controllo del territorio, la gestione

dell’emergenza e l’attuazione delle disposizioni attraverso il Centro operativo comunale (C.O.C.), attivato già prima che diventasse obbligatorio”.

“Al riguardo – va avanti Alocci -, sosteniamo lo sforzo di informare costantemente circa l’evoluzione del virus nonché le conseguenze derivanti dalla violazione delle predette disposizioni governative affinché tutti adottino le dovute precauzioni dirette al contenimento del contagio. A tal fine, consideriamo importante rafforzare le misure di controllo sull’intero Comune, stimolando le forze dell’ordine”.

“Infine – conclude -, ma non in ordine di importanza, ci preme ringraziare i volontari della Croce Rossa e della Misericordia per l’effettuazione del servizio di assistenza in favore degli anziani che non hanno aiuti di nessun tipo. Un grazie a tutti coloro che garantiscono i servizi essenziali alla comunità; dai farmacisti agli addetti ai supermercati, ai tabaccai, agli artigiani e a tutti coloro che stanno facendo

la loro parte in un momento così difficile”.