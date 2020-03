Coronavirus, il sindaco: «Al via l’assistenza a domicilio per le persone fragili»

MONTE ARGENTARIO – Il sindaco di Monte Argentario, Franco Borghini, in primo luogo desidera esprimere il proprio ringraziamento alla cittadinanza tutta per il modo e la serietà con cui sta affrontando questo particolare periodo che impone, a tutti, nuove quanto difficili esperienze.

“Sono davvero orgoglioso di tutti i nostri concittadini che, se mai ce ne fosse stato bisogno, hanno ancora una volta dimostrato il loro senso civico e la loro tendenza al rispetto delle regole. I vari flash-mob spontanei che sono stati effettuati nelle principali vie dei centri di Porto Santo Stefano e Porto Ercole dimostrano anch’essi quanto forte sia il senso della socialità e condivisione della nostra gente. Grazie davvero per come vi state comportando”.

“Per quanto attiene la specifica situazione legata al Coronavirus nel Comune di Monte Argentario – prosegue -, si conferma che nessun nuovo caso positivo è stato segnalato dall’Asl. L’unico residente risultato positivo nei giorni scorsi e ricoverato all’ospedale di Grosseto in reparto di malattie infettive e non in terapia intensiva, sta decisamente migliorando, tanto da essere stato richiesto per lo sesso soggetto un nuovo tampone che, se negativo, produrrà le dimissioni dall’ospedale ed il ritorno a casa.

“In data odierna – va avanti il sindaco – ho sottoscritto una convenzione con Croce Rossa e Misericordia per garantire l’assistenza a domicilio di persone particolarmente fragili e più precisamente: nuclei familiari dove sono presenti anziani o coppie di anziani soli, disabili con genitori anziani, persone che vivono sole in situazione di difficoltà, affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita. I nominativi sono stati forniti dal Servizio Sociale. L’elenco comunque sarà costantemente aggiornato. I costi del servizio saranno coperti da speciale contributo della Regione Toscana e con risorse comunali”.

“Posso rassicurare – ha aggiunto Borghini – che la nostra Centrale operativa sta attivamente operando per garantire, ai massimi livelli possibili, la migliore assistenza alla cittadinanza. Le Forze di Polizia, coordinate dalle autorità competenti, hanno svolto un gravoso, quanto difficile, controllo sul rispetto delle regole dettate dai provvedimenti dei vari decreti del presidente del Consiglio riscontrando alcune inadempienze sistematicamente sanzionate. A loro, così come a tutto il personale sanitario impegnato in questa inusuale e dura battaglia (che comunque vinceremo), vada tutto il plauso e la gratitudine dei cittadini di Monte Argentario”.

“Siamo in attesa di conoscere i provvedimenti che saranno emanati dal Governo a sostegno dei cittadini e delle attività che hanno subito danni dalla diffusione del Coronavirus. Il nostro impegno sarà quello che tali disposizioni siano applicate nei tempi e nelle condizioni più rapide ed efficaci possibili. Grazie per l’attenzione e certo che continuerete a mantenere atteggiamenti così responsabili vi porgo i migliori saluti” conclude il sindaco.