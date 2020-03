Coronavirus, «Grazie agli operatori ecologici» il cartello sui cassonetti della spazzatura

GROSSETO – Nella giornata di ieri uno o più cittadini hanno affisso un cartello di ringraziamento su di un cassonetto. Cartello rivolto ai lavoratori di Sei Toscana.

«Vogliamo ringraziare sentitamente – dicono i rappresentanti della Cgil in seno alla Rsu di Sei Toscana – il cittadino anonimo – o i cittadini – che ha posizionato questo messaggio di ringraziamento, dimostrando apprezzamento per il lavoro che svolgiamo per la comunità. Un riconoscimento di cui siamo orgogliosi e ci motiva.

In effetti, nonostante l’epidemia di Covind-19 e nonostante il personale di Sei Toscana sia per le proprie mansioni esposto al rischio di contagio, il servizio di igiene urbana viene comunque regolarmente svolto, con un’assunzione di responsabilità e con senso civico inalterati.

Non solo. Proprio in questi giorni, oltre ai servizi ordinari, gli operatori di Sei Toscana stanno anche svolgendo un servizio aggiuntivo di sanificazione a tappeto. Sia in città che nelle periferie, infatti, vengono pulite le aree di contatto di tutti i cassonetti e bidoncini con le mani degli utenti. Ed anche le macchine spazzatrici sono state dotate di liquido sanificatore nella fase di pulizia delle strade.

I lavoratori di Sei Toscana, certamente esposti a un rischio inferiore rispetto agli operatori della Sanità che stanno operando veramente in “prima linea”, si sentono parte della macchina pubblica che sta contrastando la diffusione del Virus e sono determinati ad affrontare la situazione con coerenza e continuità d’impegno».