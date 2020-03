Coronavirus: crescono ancora i casi. Solo a Grosseto siamo a 38 positivi. Primo caso a Pitigliano

GROSSETO – Continua l’emergenza da coronavirus anche in Maremma dove nella giornata di oggi i casi crescono ancora cona una tendenza all’aumento. Nel solo Comune di Grosseto i pazienti risultati positivi al tampone per il covid19 sono 38 con un incremento rispetto a due giorni da, quando i casi erano 29, di 9 unità. Numeri che sono stati resi dal sindaco del capoluogo maremmano Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

E mentre si attendono nel pomeriggio i dati complessivi della provincia di Grosseto sul profilo istituzionale del Comune di Pitigliano si informa la cittadinanza che c’è stato un primo caso anche nella città del tufo.

«Il coronavirus – si legge nella nota del Comune – è arrivato anche a Pitigliano. La ASL ha accertato che un pitiglianese è stato contagiato dal Covid 19 ed ha già provveduto ad avviarne l’isolamento in quarantena domiciliare. La persona affetta dal virus non presenta sintomatologie che inducano al ricovero, ma più semplicemente ne è stata avviata a casa la sorveglianza medica per il periodo di 14 giorni previsto dal protocollo medico».