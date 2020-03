«Continuate a donare il sangue». L’appello dell’assessore

MANCIANO – “Continuare a donare sangue in un momento critico come questo significa contribuire a mantenere alti i livelli di copertura per la salute di tutta la collettività”. Questo l’appello dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Manciano, Valeria Bruni, la quale ricorda che “in questa situazione di emergenza da Covid-19 occorre più che mai essere uniti e compatti. Tra le necessità e la salute (due condizioni per potersi spostare dalla propria abitazione secondo il decreto del presidente Conte per il contenimento del coronavirus), rientra anche la donazione di sangue”.

I centri di raccolta di sangue di Manciano e di Pitigliano seguiranno le seguenti aperture: a Manciano ad aprile aperture nei giorni 1, 6, 20 e 27. A maggio 4, 6, 11, 13, 18 e a giugno 8, 15, 17, 22, 29. A Pitigliano le aperture sono: ad aprile 3, 8, 18, 24, 29; a maggio 8, 15, 16, 22 e 28 e a giugno 10, 12, 19, 20, 26.